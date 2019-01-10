В Минкомсвязи предлагают обязать операторов хранить трафик по «закону Яровой» на российском оборудовании

Разработчики соответствующего законопроекта считают, что иностранное оборудование уязвимо. Кроме того, в условиях западных санкций отечественное оборудование в большей степени обеспечит информационную безопасность российской инфраструктуры связи.

Это невозможно, поскольку его просто не существует, — сказал в эфире телеканала РБК генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Поправки министерства связи могут вступить в силу через 180 дней.