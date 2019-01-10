В Минкомсвязи предлагают обязать операторов хранить трафик по «закону Яровой» на российском оборудовании
Разработчики соответствующего законопроекта считают, что иностранное оборудование уязвимо. Кроме того, в условиях западных санкций отечественное оборудование в большей степени обеспечит информационную безопасность российской инфраструктуры связи.
Это невозможно, поскольку его просто не существует, — сказал в эфире телеканала РБК генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Поправки министерства связи могут вступить в силу через 180 дней.
Комментарии3
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vitaly_mx23 10 января 2019 | 06:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vasyakirin 10 января 2019 | 06:38
Стенографистки при деле и библиотеки в Гохран перепрофилируем...
opiatnovyi63 10 января 2019 | 06:49
Пожалуйста, только всё за счёт Министерства!