Госдума рассмотрит сегодня законопроект об упрощенном признании отказа от украинского гражданства
На основании такого письменного отказа бывшие граждане Украины могут быть приняты на российскую гражданскую службу и в органы внутренних дел. Кроме того, законопроект поможет решить проблемы крымчан, которые получили гражданство до вхождения республики в состав России.
Комментарии1
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vitaly_mx23 10 января 2019 | 06:38
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