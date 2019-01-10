Законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства США прошел Палату представителей
Средства получат минфин, налоговое управление и ряд других учреждений. Дональд Трамп назвал «пустой тратой времени» свою встречу с руководством Конгресса. С лидером демократов в Сенате Чаком Шумером и спикером Палаты представителей, демократом Нэнси Пелоси он обсуждал возобновление финансирования работы правительства страны. Как сообщают американские СМИ. Трамп даже ушел с этого совещания.
Комментарии1
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vitaly_mx23 10 января 2019 | 06:38
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