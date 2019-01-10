Президент Турции Эрдоган призвал граждан отказаться от пластиковых пакетов в пользу сумок из конопли
По его словам, пластиковые пакеты не разлагаются в земле сотни лет, а в его детстве родители плели из конопли авоськи, которые не выбрасывались, а использовались снова. Эрдоган отметил, что из-за «врагов, которые прикидываются друзьями», конопля в стране больше не выращивается и пеньку приходится импортировать.
Комментарии2
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opiatnovyi63 10 января 2019 | 06:24
Конопля это наше всё?
kochar 10 января 2019 | 06:32
Теперь граждане Турции будут улыбающиеся делать покупки и ржащие выходить.