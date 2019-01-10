Как сообщило агентство ДПА, она продлится сутки. К стачке призвал профсоюз, требующий повышения зарплаты и улучшения условий труда. Забастовка коснется в общей сложности 110 тысяч пассажиров. Ожидается, что в течение дня будет отменено более 500 рейсов. Авиакомпании просят клиентов заранее проверять статус рейса через интернет.