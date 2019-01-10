Режим ЧС введен в одном из районов Хабаровского края
Там в декабре в русле реки Бурея образовался затор из скального грунта. Как передает ИФ, уровня воды в районе поселка Чекунда поднялся уже на 10 см при норме на 3,6 метра ниже. По данным Амурского бассейнового водного управления федерального
агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasyakirin 10 января 2019 | 06:36
Чо, одну бомбу на борьбу с завалом жалко?