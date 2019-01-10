Режим ЧС  введен в одном из  районов Хабаровского края

Там в декабре в русле реки Бурея образовался затор из скального грунта. Как передает ИФ, уровня воды в районе поселка Чекунда поднялся уже на 10 см при норме на 3,6 метра ниже. По данным Амурского бассейнового водного управления федерального

агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров.