Посла Японии вызвали в Российское министерство иностранных дел

Ему напомнили, что переговоры основаны на договоре между странами от 56-го года, где признается принадлежность спорных островов к СССР.

Такое заявление не значит, что Россия отказывается от передачи островов, — сказал «Эху Москвы» бывший глава дипмиссии в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов. Александр Панов отметил, что подобные события говорят о том, что стороны начали всерьез обсуждать условия подписания мирного договора. Судя по всему, переговоры будут тяжелыми, — добавил бывший посол.