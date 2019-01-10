Посла Японии вызвали в Российское министерство иностранных дел
Ему напомнили, что переговоры основаны на договоре между странами от 56-го года, где признается принадлежность спорных островов к СССР.
Такое заявление не значит, что Россия отказывается от передачи островов, — сказал «Эху Москвы» бывший глава дипмиссии в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов. Александр Панов отметил, что подобные события говорят о том, что стороны начали всерьез обсуждать условия подписания мирного договора. Судя по всему, переговоры будут тяжелыми, — добавил бывший посол.
Комментарии3
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midnightblues 10 января 2019 | 06:17
Безумцы
На кой хрен они вообще начали переговоры с японцами
и вообще-какова цена рассейских маргиналов как переговорщиков
cromwel 10 января 2019 | 06:25
Премьер Японии в праздники увлекся саке. Далее в белой горячке поперся га кладбище и что то там бредил.
Потом глюки пошли что ему острова вернули, строчить Вове послагия начал.
Доктора прислать ему гадо. Выводить человека из запоя нужно. И бутылку саке заберите у него!
midnightblues 10 января 2019 | 06:26
cromwel: идиоты в данном случае совки