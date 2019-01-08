Еще не определена судьба дома в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря произошел взрыв, — сказали «Эху Москвы» в правительстве Челябинской области. В любом случае в решении по зданию будут принимать участие жители, — отметил начальник Управления пресс-службы и информации региона Дмитрий Федечкин.

Власти выделили деньги для помощи пострадавшим от взрыва жилого дома в Магнитогорске. Это в первую очередь помощь тем, кто остался без крыши над головой, — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев подчеркнул, что распределением денег будет заниматься министерство строительства. Премьер-министр подчеркнул, что это нужно сделать как можно быстрее.