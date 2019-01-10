Источник: Хакерская группировка «Шалтай-Болтай» работала под руководством сотрудников ФСБ

Хакерская группировка «Шалтай-Болтай» работала под руководством сотрудников ФСБ. Об этом РБК рассказал один из членов группы, вышедший из колонии по УДО Константин Тепляков. По его словам, связь со спецслужбой держал лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев, но контактов он не раскрывал. Тепляков не исключил, что контактировать с лидером группировки могли и офицеры Центра информационной безопасности ФСБ.

В конце 2016 года их арестовали по обвинению в госизмене, примерно в одно время с членами «Шалтая-Болтая». Аникеев, который освободился раньше, контакты с ФСБ отвергает и утверждает, что Тепляков имел косвенное отношение к группировке и выполнял «случайные поручения».

Хакер из группы «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков получил условно-досрочное освобождение. Вообще он должен был отбывать наказание до начала лета, однако администрация исправительной колонии поселка Металлострой – это под Петербургом – отметила его примерное поведение. Как уточняет объединенная пресс-служба судов, в ходатайстве говорится о том, что мужчина не имеет взысканий, а во время нахождения в колонии раскаялся и сделал правильные выводы. Напомню, Теплякова арестовали примерно два года назад. Вместе с другими членами группировки «Шалтай-Болтай» его признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. На деле это значило, что хакеры взламывали электронные почты известных людей и публиковали их переписку в открытом доступе. Считается, что жертвами «Шалтая-Болтая» стали премьер-министр Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Лидер группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев ранее уже вышел на свободу, а ещё один из участников скрывается за границей.