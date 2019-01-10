Думский профильный комитет одобрил законопроекты о запрете оскорбления власти в сети и фейковых новостях
За эти нарушения предлагается карать штрафом или арестовывать на 15 суток.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал резонансные законопроекты об ужесточении ответственности за публикации в интернете. Первый замглавы коллегиального органа Эрнест Валеев оговорился лишь, что к тексту могут быть замечания, не относящиеся к ведению комитета. Их вероятно рассмотрят ко второму чтению. Депутат уточнил, что круг неправомерной информации в документе определен расплывчато и допускает двойное толкование, а механизм по удалению материалов уже давно существует и исправно действует.
Пакет законопроектов о наказании за оскорбление власти в интернете был внесен в Госдуму в декабре тремя парламентариями – единоросами под предводительством сенатора Андрея Клишаса. За публикацию таких сведений правонарушителям грозит штраф до 5000 рублей или арест на 15 суток. За пост, содержащий недостоверную «общественно значимую информацию», юридические лица могут быть оштрафованы на миллион рублей.
Предполагается, что за два нарушения, допущенных по статье о «фейковых новостях» в течение одного года, издание может лишиться статуса СМИ.
Комментарии16
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alxab 10 января 2019 | 06:12
Скажите, а даже за невинные и очевидные слова, типа Путин х*ло тоже теперь будут наказывать?
astet 10 января 2019 | 06:12
Никогда не буду ругать власть.
Да и не за что.
Наоборот.
Спасибо Путину за то,
что отобрал у россиян пенсии за 5 лет,
за то,
что бандита Кадырова сделал Героем России,
за то,
что торгует российскими территориями!!!
opponent70 10 января 2019 | 06:16
Одно слово - МРАЗИ!!!
j_partizan 10 января 2019 | 06:29
opponent70:
А что, можно заменить власть на МРАЗИ. Тем более, что слова по сути одинаковые.
ugas 10 января 2019 | 06:17
Теперь воров нельзя будет называть ворами, а преступников - преступниками? Это оскорбляет чувства преступников и воров? Как жить?..
opponent70 10 января 2019 | 06:24
ugas: В совковые времена, даже издохший лукьянов на это бы не пошел...
j_partizan 10 января 2019 | 06:25
Слово "власть" становится все более мерзким.
palm_coast 10 января 2019 | 06:25
15 суток достаточно. За 15 суток поймут, чай ни совсем дураки, что свобода лучше, чем не свобода.
opiatnovyi63 10 января 2019 | 06:26
Принятие такого закона станет пафосным концом воровской власти РФ!
zztop1960 10 января 2019 | 06:27
Сплоченные единой волей к борьбе и дальнейшим победам народы СССР отвечают на удары врагов новыми образцами стахановской работы и новыми рекордами производительности труда. Зорче становится глаз народа! На подрывную, вредительскую деятельность врагов трудящиеся отвечают повышением революционной бдительности, чтобы распознать и разоблачить врага на любом участке нашего великого строительства.
zkotor 10 января 2019 | 06:29
Комитет по чьей безопасности, банды оккупантов трофейщиков? ПрОклятая страна, лишившая нормальной, человеческой жизни десяток поколений
buzukin075 10 января 2019 | 06:46
zkotor: Шо - даже семь поколений твоих будущих потомков? Однако! Самое время тебе сдриснуть! На старт!
cromwel 10 января 2019 | 06:31
надо теперь как в фильме Джентльмены удачи составлять словарик: например: редиска- нехороший человек, и так далее...
ural444 10 января 2019 | 06:33
А сказать правду о властях - это тоже оскорбление? То есть надо про них врать?
eyjafjallajoekull 10 января 2019 | 06:40
Думаю политологи будущего будут с интересом изучать все эти know-how современной России: перевод стрелок, замыливание темы, отрицание всего, даже самого очевидного, выдергивание законов других стран для своих нужд, дискредитация любого неугодного и закрывание глаз на проступки социально-близких...
vinsentvangog2 10 января 2019 | 06:42
...Ребята , как и в советское время перейдём на ЭЗОПОВ ЯЗЫК - будем так хвалить власть , что ДУРАКУ всё будет ясно ,а придраться не к чему ... появится САМИЗДАТ и т.д. .... всё это уже было в ссср - за сведения порочащие советский строй сажали , а ЗЛОСТНЫХ КЛЕВЕТНИКОВ лишали гражданства ( до лишения гражданства один шаг и наша власть его сделает обязательно, такова логика тоталитарной власти- всё должно укреплять власть, а что её не укрепляет подвергается репрессиям- уничтожается ...)