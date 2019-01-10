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05:06, 10 января 2019

Российский военный спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. По сведениям НОРАД, спутник прекратил орбитальное существование еще 5 января. Аппарат был выведен в космос в 2007 году и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь с «Космосом 2430» была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки ресурса.

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