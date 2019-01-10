Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро.

Как передает РБК, по состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах. Его доля упала до исторического минимума в 22 % по сравнению с 44-мя на конец марта. За период с июня 2017 по июнь 2018 года самую высокую доходность показал юань: 3,2% годовых.