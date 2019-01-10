Законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства США прошел Палату представителей.

Средства получат минфин, налоговое управление и ряд других учреждений. Теперь документ должен быть одобрен Сенатом, где большинство составляют республиканцы. Вопрос возобновления финансирования правительства

не удалось решить в ходе встречи демократических лидеров с Дональдом Трампом. Разногласия по вопросу строительства стены на границе с

Мексикой снять не удалось.