В Австралии арестован подозреваемый в отправке неизвестного вещества в посольства и консульства 16 стран.
48-летний житель Мельбурна обвиняется в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является в Австралии федеральным преступлением. Обвиняемый уже сегодня предстанет перед судом. К настоящему времени полиция изъяла 29 подозрительных пакетов, отправленных злоумышленником по почте. Их сейчас исследуют криминалисты.
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