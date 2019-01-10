«Фиат Крайслер» выплатит в США $700 млн для урегулирования исков по т.н. дизельному скандалу".

Об этом сообщает РЕЙТЕР со ссылкой на достигнутое сторонами внесудебное соглашение. Американский Минюст и владельцы автомобилей обвинили концерн в установке на дизельные автомобили программного обеспечения, позволявшего фальсифицировать данные тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах. Всего начиная с 2014 года в США было продано свыше 100 тыс. таких автомобилей. Официально о договоренностях, будет объявлено сегодня.