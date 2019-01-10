Около четверти россиян сортируют бытовой мусор.
Еще треть сдают опасные отходы в специальные пункты приема. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов.
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Еще треть сдают опасные отходы в специальные пункты приема. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов.
Комментарии4
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condor00 10 января 2019 | 04:18
Очень и очень позитивная информация!
mozhem_povtorit 10 января 2019 | 04:24
condor00: Чушь полная. Даже если бы сортировали, его некуда выкидывать в отсортированном виде - контейнеры общие.
condor00 10 января 2019 | 04:38
mozhem_povtorit: Это следующий этап. И так далее... Вся цепочка ОТ и ДО появиться сразу в принципе не может, а только по мере и запроса, и получения опыта.
dsa_dsf 10 января 2019 | 04:50
Около четверти россиян сортируют бытовой мусор - в мусорных баках роютса? Верю.