Госдума рассмотрит сегодня законопроект об упрощенном признании отказа от украинского гражданства.
На основании такого письменного отказа бывшие граждане Украины могут быть приняты на российскую гражданскую службу и в органы внутренних дел. Кроме того, законопроект поможет решить проблемы крымчан, которые получили гражданство до вхождения республики в состав России.
Комментарии2
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andreyoo 10 января 2019 | 04:25
Украинские соседи всячески упрощают украинцам процедуры по переезду и работе в из странах. Россия, Польша, Чехия ... слышал еще Германия собирается упростить украинцам получение права на работу. Люди - вот главный экспортный товар Украины.
dsa_dsf 10 января 2019 | 04:53
Вот потеха, так такая бумажка не будет иметь никаких юридических последствий с точки зрения украинского права, так что будут и бумажки москаликам писать и украинский паспорт в заднем кармане носить