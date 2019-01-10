Суд в Киеве проведет сегодня подготовительное заседание по делу капитана сейнера «Норд».

Владимир Горбенко обвиняется в нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконном рыбноловном промысле. Адвокат Горбенко Дмитрий Щербина считает, что процесс займет, минимум, полгода. Керченское судно «Норд» с 10-тью членами экипажа было задержано весной прошлого года. Двое членов команды вернулись в Крым через Белоруссию. Еще семеро — вернулись домой после обмена. Капитан «Норда» все это время курсирует между Днепропетровской и Запорожской областями Украины, останавливаясь у родственников.