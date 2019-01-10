Хакерская группировка «Шалтай-Болтай» работала под руководством сотрудников ФСБ.

Об этом РБК рассказал один из членов группы, вышедший на свободу Константин Тепляков. По его словам, связь со спецслужбой держал лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев, но контактов он не раскрывал. Тепляков не исключил, что контактировать с лидером группировки могли и офицеры Центра информационной безопасности ФСБ. В конце 2016 года их арестовали по обвинению в госизмене, примерно в одно время с членами «Шалтая-Болтая». Аникеев контакты с ФСБ отвергает и утверждает, что Тепляков имел косвенное отношение к группировке и выполнял «случайные поручения».