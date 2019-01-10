На орбитальном телескопе «Хаббл» возникли неполадки с широкоугольной камерой.

Об этом, не уточняя деталей сообщает портал Space.com. Три другие камеры продолжают функционировать. Телескоп, названный в честь астронома Эдвина Хаббла, работает в космосе с 1990 года. За 28 лет на телескопе неоднократно возникали неполадки, последний раз — в октябре прошлого года. Тогда он был переведен в «спящий» режим из-за выхода из строя гироскопа — уже четвертого из шести.