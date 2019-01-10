Пятеро британских военнослужащих погибли в Сирии.
Как сообщает газета al-Watan, рядом с ними разорвалась ракета, выпущенная боевиками запрещенной ИГИЛ. Британцы входили в состав сил международной коалиции.
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Как сообщает газета al-Watan, рядом с ними разорвалась ракета, выпущенная боевиками запрещенной ИГИЛ. Британцы входили в состав сил международной коалиции.
Комментарии1
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liquidsky__ 10 января 2019 | 03:22
Из этой чтоль?
(https://www.youtube.com/watch?v=8ztJNlwAHdE)