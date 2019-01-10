ВТБ и Сбербанк создают новый авиаперевозчик на базе Utair.

По информации «Ведомостей», госбанки могут «забрать» авиакомпанию под свой проект регионального авиаперевозчика. Оба банка разрабатывают данный проект по поручению президента и правительства Вариант с Utair рассматривается в связи с тем, что у компании огромные долги, прежде всего перед Сбербанком. По данным издания, Utair могут забрать для проекта путем конвертации задолженности в акции.