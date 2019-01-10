Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро.
Как передает РБК, по состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах. Его доля упала до исторического минимума в 22 % по сравнению с 44-мя на конец марта. За период с июня 2017 по июнь 2018 года самую высокую доходность показал юань: 3,2% годовых.
Комментарии4
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us101 10 января 2019 | 03:17
Бедный доллар, что мы теперь будем делать :-0
kaputvsemu 10 января 2019 | 03:20
Рупь в ожидании писеца.
stebinmaku 10 января 2019 | 03:23
Зелёный пожелтел и сощурился..
alena01 10 января 2019 | 03:23
Теперь, стало быть, и китайскую экономику поддерживать будем...
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