Российский военный спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. По сведениям НОРАД, спутник прекратил орбитальное существование еще 5 января. Аппарат был выведен в космос в 2007 году и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь с «Космосом 2430» была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки ресурса.
Комментарии8
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ft18 10 января 2019 | 02:20
Ура! Воздушно-Космическим Войскам под руководством танкиста!! Ура!!! Ура!!!! Ура!!!!!
all_seeing74 10 января 2019 | 03:17
ft18: угу, он такой же хреновый танкист, как и космонавт...(((
dsa_dsf 10 января 2019 | 02:44
Развил скорость в 40 махов?
gostrax 10 января 2019 | 03:00
"Израильские летчики подставили его под огонь", — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
alger 10 января 2019 | 03:02
пописать отошел
aleksandr39 10 января 2019 | 03:11
УРА !!! Значит опять в России подорожает бензин ,увеличатся тарифы ЖКХ и подымут пенсионный возраст
all_seeing74 10 января 2019 | 03:15
Кто то удивлен?!(
salut__521 10 января 2019 | 03:40
Да и хер на него. Мало ли в России педров...эээ...этого говна - спутников. И не сосчитаешь!..