МВД предлагает штрафовать за размещение рекламы наркотиков в интернете.
Соответствующий законопроект размещен на сайте нормативных актов. Суммы штрафрв, указанных в проекте варьируются от 50 до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей — для юридических лиц. Еще год назад МВД жаловалось на то, что видеохостинг YouTube не препятствует рекламе наркотиков, а «ВКонтакте» является лидером среди соцсетей в России по распространению наркотической рекламы.
Комментарии2
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dsa_dsf 10 января 2019 | 02:47
За мемасики про наркош сажать будут?
neon001 10 января 2019 | 03:00
а почему сразу интернет? а надписи на асфальте с помощью трафарета уже побороли? или продавцы сами мвд?