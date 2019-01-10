Во «ВКонтакте» опубликовано видео похорон криминального авторитета в Амурске.

В церемонии, как утверждает автор ролика, участвовали сотрудники прокуратуры и полиции. Местный житель на условиях анонимности рассказал «Росбалту», что человек, разместивший ролик, якобы получал угрозы по телефону, к нему домой приезжала полиция, требуя удалить видео. В пресс-службе Хабаровского управления МВД информацию о присутствии на похоронах начальника отдела полиции опровергли и заявили, что автор видео сам состоит на учете в полиции. Тем, не менее, назначена служебная проверка.