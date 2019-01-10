Во «ВКонтакте» опубликовано видео похорон криминального авторитета в Амурске.
В церемонии, как утверждает автор ролика, участвовали сотрудники прокуратуры и полиции. Местный житель на условиях анонимности рассказал «Росбалту», что человек, разместивший ролик, якобы получал угрозы по телефону, к нему домой приезжала полиция, требуя удалить видео. В пресс-службе Хабаровского управления МВД информацию о присутствии на похоронах начальника отдела полиции опровергли и заявили, что автор видео сам состоит на учете в полиции. Тем, не менее, назначена служебная проверка.
Комментарии3
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bugbugbug 10 января 2019 | 02:30
Это нормально, своего же хоронят.
opiatnovyi63 10 января 2019 | 03:01
В России давно срослись в единое целое так называемые воры в законе и воры во власти..
alena01 10 января 2019 | 03:26
Если автор съемки сам на учете - то менты с прокуррорскими могут на воровском сходняке присутствовать... В этом случае "нещетово"...