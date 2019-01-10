Японского посла в Москве вызывали в МИД России.

Поводом стали высказывания японских властей о Курильских островах, в частности о необходимости передачи Курил с согласия живущих там россиян, а также о планах японского руководства отказаться от взаимных прав на требование компенсаций за острова. На Смоленской площади утверждают, что подобные высказывания «грубо искажают суть договоренностей» России и Японии и «дезориентируют общественность» двух стран.