Дональд Трамп покинул встречу с демократами в Белом доме.
Президент обсуждал с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси перспективы преодоления «шатдауна». «Это пустая трата времени», — написал в Твиттере Трамп. В ходе консультаций глава государства фактически предложил сделку: он возобновляет работу правительства, а Конгресс выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой. «Нэнси сказала нет. Я попрощался, пока ничего не работает!» – отметил в Твиттере президент .
Комментарии3
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kisa2000 10 января 2019 | 02:18
Очень плохо,
bel_medved 10 января 2019 | 02:52
Похоже, демократы вошли в затяжную истерику, из которой их теперь выведут только выборы, в которых они потеряют рекордное в истории США количество мест. Ведут себя, как банда распоясавшихся хулиганов. А родители детей, убитых нелегальными мигрантами, просят Трампа: не отступай, помни о наших детях. Есть в Америке такая ассоциация – "Angel parents".
liquidsky__ 10 января 2019 | 02:55
Иш как левотня боится потерять рабов! Как им всем не выгодны маневры Трампа по установлению законности. Как они все привыкли закрывать глаза и делать вид, что все так и должно быть, ведь куда не ткни, в любой завод или фабрику - везде пашут мексиканские нелегалы.