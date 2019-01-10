Дональд Трамп покинул встречу с  демократами в Белом доме.

Президент обсуждал с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси перспективы преодоления «шатдауна». «Это пустая трата времени», — написал в Твиттере Трамп. В ходе консультаций глава государства фактически предложил сделку: он возобновляет работу правительства, а Конгресс выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой. «Нэнси сказала нет. Я попрощался, пока ничего не работает!» – отметил в Твиттере президент .