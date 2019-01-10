Эксперты ВАДА приступают сегодня к работе в московской антидопинговой лаборатории.
Они должны получить доступ к базе данных допинг-проб за несколько лет. Между тем, комитет по соответствию ВАДА на совещании 14 — 15 января рассмотрит ситуацию вокруг восстановления в правах РУСАДА.
Комментарии2
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kottigr1 10 января 2019 | 01:19
Валить все на внеземные цивилизации с дрелью, мол они все пробирки запутал ! У Рогозина ведь прокатило...
biathlete 10 января 2019 | 01:39
Чудаки! Бриллиантов там нет. Они уже давно в милиции!
В принтере замялась бумага, поэтому до Нового года распечатать протоколы допинг-проб не было возможности. А присланный срочно из ВАДА новый принтер не был сертифицирован Росрастрансгазнадзором.