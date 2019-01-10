Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, может провести под стражей более полугода.

Об этом

«Уолл-стрит джорнэл» сообщил адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы гражданина четырех стран, в том числе США. Жеребенков сообщил, что направил ходатайство об освобождении задержанного под залог и ожидает решения суда в Москве.