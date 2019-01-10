Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, может провести под стражей более полугода.
Об этом
«Уолл-стрит джорнэл» сообщил адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы гражданина четырех стран, в том числе США. Жеребенков сообщил, что направил ходатайство об освобождении задержанного под залог и ожидает решения суда в Москве.
Комментарии2
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fresh_breeze 10 января 2019 | 01:27
Более полугода — это ещё ничего. А то ведь, если окажется, что он и правда шпиЁн, полугодом может не отделаться.
sagen 10 января 2019 | 02:06
fresh_breeze: Пускай посидит, будет знать. чей Крым. Там мозги быстро прочистят.