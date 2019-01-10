Дональд Трамп фактически отказался от дальнейшего сотрудничества с  Робертом Мюллером.

Адвокат главы государства Рудольф Джулиани сообщил Reuters, что Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора и Мюллер об этом уведомлен. Мюллер расследует связь членов предвыборной кампании Трампа с российским руководством. Ранее в интервью телеканалу «Хилл.ТВ» Джулиани сказал, что у команды Мюллера есть «все, что им нужно».