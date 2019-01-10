Дональд Трамп фактически отказался от дальнейшего сотрудничества с Робертом Мюллером.
Адвокат главы государства Рудольф Джулиани сообщил Reuters, что Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора и Мюллер об этом уведомлен. Мюллер расследует связь членов предвыборной кампании Трампа с российским руководством. Ранее в интервью телеканалу «Хилл.ТВ» Джулиани сказал, что у команды Мюллера есть «все, что им нужно».
Комментарии6
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com30 10 января 2019 | 01:25
Видимо пошли вопросы, на которые отвечать, себе хуже.
gonduras_in_colima 10 января 2019 | 01:30
Вот интересно, есть ли в английском поговорка вроде "поздно пить боржоми"?
А если есть, то знает ли е
gonduras_in_colima 10 января 2019 | 01:36
...знает ли её Рыжий.
Впрочем, с интеллектом и эрудицией пятиклассника он может и не знать.
Так вот, Мюллера Рыжий ещё может послать, хотя потом его и об это спросят под присягой - почему препятствовал правосудию.
Но работу Мюллера сопровождает т.н. Большое Жюри, полномочия которого на днях продлены ещё на полгода.
И это жюри может таскать Трампа повестками и допрашивать под присягой.
А ещё такие права имеют несколько комитетов Палаты Представителей - по разведке, безопасности итд.
Они тоже могут таскать на допросы кого угодно.
А когда ПП начнёт против Рыжего процедуру импичмента, всё упросится - только ленивый не сможет допрашивать этого удода.
Что с учётом его умственной отсталости, плохой памяти, редкой необразованности, ещё более редкой несдержанности и нарциссизма - загонит его в угол за 15 минут.
Ну, как-то так.
stopkran1969 10 января 2019 | 01:44
gonduras_in_colima: видать агент штази окурок посоветовал бежать сразу к борману, минуя мюллера
zapadnay 10 января 2019 | 02:01
gonduras_in_colima:
Как интересно. И с Конгрессом не получилось, и с Мюллером не заладилось. И не найти кандидата на должность руководителя Пентагона.
zapadnay 10 января 2019 | 01:48
com30:
Вы правы. Любой вопрос может стать финальным.