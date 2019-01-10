Дональд Трамп назвал «пустой тратой времени» свою встречу с руководством Конгресса.
С лидером демократов в Сенате Чаком Шумером и спикером Палаты представителей, демократом Нэнси Пелоси он обсуждал возобновление финансирования работы правительства страны. Как сообщают американские СМИ. Трамп даже ушел с этого совещания.
Комментарии5
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tant14 10 января 2019 | 01:41
Совещание собрали по просьбе Трампа и он с него ушел.
Это уже истерика. Трамп не держит удар.
Это плохо для него.
Уход от дискуссии в США не прощают.
zapadnay 10 января 2019 | 01:55
tant14:
Верно. Зря он так. Игнорировать Конгресс не получится.
Это же не наш парламент, где по Грызлову, если кто ещё помнит товарища, - «парламент не место для дискуссий».
neyexo 10 января 2019 | 01:57
tant14:
нет, все проще, истерики нет, все спокойно и бвстро - он спросил пелосю - вы согласны на строительство стены - она говорит нет (хотя раньше за это голосовала) - он сказал, ну тогда не о чем говорить - и вышел.
Одни говорят, что ударил рукой по столу, другие - что этого не было
stebinmaku 10 января 2019 | 01:42
Дональд Трамп назвал «пустой тратой времени» свой президентский срок..
neyexo 10 января 2019 | 01:54
Кевин Маккарти (лидер респ. меньшинства) сказал, что Трамп просит всего 10% суммы, которую США раздали просто так в прошлом году другим странам непонятно на что (5,7 млрд против 58 млрд) - только на этот раз на собственную безопасность