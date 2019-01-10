Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов скончался накануне в возрасте 88 лет

Это произошло после тяжелой болезни, говорят его родные. Лукьянов входил в дни августовского путча в состав ГКЧП, был арестован, позже амнистирован решению Госдумы, в которой 10 лет состоял во фракции КПРФ. В эфире «Эха Москвы» он вспоминал о своей работе на одном из высших постов в Советском Союзе.

Похороны Анатолия Лукьянова могут пройти в пятницу. В КПРФ говорят, что, скорее всего, для этого выберут Троекуровское кладбище. Его родные просят похоронить политика на Новодевичьем.