Авиасообщение в Германии сегодня вновь будет сильно нарушено

Службы безопасности трех германских аэропортов проведут 24-часовую забастовку.

Стачка начнется ночью в воздушных гаванях Дюссельдорфа, Кёльн-Бонна и Штутгарта. В руководстве аэропортов предупредили о возможных отменах авиарейсов, а также об увеличении времени проверки и ожидания отправления самолетов.

Проводит акцию профсоюз «Верди». Он требует повышения зарплаты до 20 евро в час, а также улучшения условий труда для сотрудников служб безопасности аэропортов страны. Отмечается, что поводом послужило предложение работодателей повысить зарплату на 2% за два года. Это уже не первая акция. По оценке профсоюза, Федеральная ассоциация компаний по обеспечению безопасности полетов должным образом не отреагировала на забастовку, которую в понедельник провели более 300 работников берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд. Тогда в результате акции протеста, которая продлилась менее 4 часов, в столице Германии были задержаны и отменены десятки рейсов, в том числе в Россию.

Ранее тарифные переговоры между «Верди» и ассоциацией завершились без каких-либо результатов. Следующий раунд намечен на 23 января.