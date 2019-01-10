Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов отказался давать показания

Его обвиняют в мошенничестве и отмывании 14-ти миллиардов рублей. Кузнецов вины не признаёт, — сказал агентству «Интерфакс» его адвокат Александр Линников. Кузнецов на днях был экстрадирован из Франции, где его задержали несколько лет назад. Помимо него к уголовной ответственности привлечены еще несколько человек, бывших сотрудников подмосковной администрации. Они уже отбывают наказание в местах лишения свободы.