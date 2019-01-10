Думский профильный комитет одобрил законопроекты о запрете оскорбления власти в сети и фейковых новостях
За эти нарушения предлагается карать штрафом или арестовывать на 15 суток.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал резонансные законопроекты об ужесточении ответственности за публикации в интернете. Первый замглавы коллегиального органа Эрнест Валеев оговорился лишь, что к тексту могут быть замечания, не относящиеся к ведению комитета. Их вероятно рассмотрят ко второму чтению. Депутат уточнил, что круг неправомерной информации в документе определен расплывчато и допускает двойное толкование, а механизм по удалению материалов уже давно существует и исправно действует.
Пакет законопроектов о наказании за оскорбление власти в интернете был внесен в Госдуму в декабре тремя парламентариями – единоросами под предводительством сенатора Андрея Клишаса. За публикацию таких сведений правонарушителям грозит штраф до 5000 рублей или арест на 15 суток. За пост, содержащий недостоверную «общественно значимую информацию», юридические лица могут быть оштрафованы на миллион рублей.
Предполагается, что за два нарушения, допущенных по статье о «фейковых новостях» в течение одного года, издание может лишиться статуса СМИ.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 10 января 2019 | 00:10
До какой же степени охренели властные жулики, воры и бандиты, что предлагают "карать" за шутки и недовольство в свой адрес!
turrinn 10 января 2019 | 00:12
mikhail_spb_:
"да козлы они" (c)
danko1 10 января 2019 | 00:16
turrinn: Интересно, а если без имен, а просто питерского гопника обвинишь в тупости, то кого штрафовать будут, того, кто писал, или того из судей, кто подумал на Путина?
turrinn 10 января 2019 | 00:18
danko1:
ржачное время наступает.)
danko1 10 января 2019 | 00:13
mikhail_spb_: Переживаю за ЦТ. За недостоверные новости его должны лишить статуса СМИ уже давно и многократно. Все гос. каналы.
polsan 10 января 2019 | 00:24
danko1: и троллей всех вместе с путриком пересажают они тут каждый день фейкньюз рисуют! )
turrinn 10 января 2019 | 00:30
polsan:
теперь, патрику и горному,
медведева с едром не пнуть.)
polsan 10 января 2019 | 00:37
turrinn: дело даже не в этом, они же каждый день тут фейки пишут! )
sazyts 10 января 2019 | 00:19
Дышать можно хоть будет?
grishakras 10 января 2019 | 00:24
Ссут ребята , за свои неправильные гроши
supalov 10 января 2019 | 00:30
Законодательство приводится в соответствие с теперешним положением дел в цивилизованных странах. Всё нормально.
Попробуйте в Германии, например, оскорбить президента, парламент, страну, или вякнуть о гражданстве - мол, не надь. Если не сядете, то точно обеднеете, а гражданство потеряете.
Да и за распространение ложной информации тоже можно огрести по полной - даже при кажущейся "анонимности".
danko1 10 января 2019 | 00:34
supalov: Не врите. За озвучивание ложной информации о событиях в Германии русскоязычным немцам ЦТ платит по 400 евро. А информацию лживую они зачитывают по написанному ЦТ.
И критика власти ни в одной стране, кроме диктаторских, не запрещена.
askol2016 10 января 2019 | 00:32
Интересно, а прогноз о том, что Путин в течение ближайших двух лет подохнет, является фейковой новостью или нет? Или за сбывшийся прогноз ждет награда?
kitaiss 10 января 2019 | 00:40
askol2016: два года не все протянут...желательно, чтобы поскорее...