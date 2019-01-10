Думский профильный комитет одобрил законопроекты о запрете оскорбления власти в сети и фейковых новостях

За эти нарушения предлагается карать штрафом или арестовывать на 15 суток.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал резонансные законопроекты об ужесточении ответственности за публикации в интернете. Первый замглавы коллегиального органа Эрнест Валеев оговорился лишь, что к тексту могут быть замечания, не относящиеся к ведению комитета. Их вероятно рассмотрят ко второму чтению. Депутат уточнил, что круг неправомерной информации в документе определен расплывчато и допускает двойное толкование, а механизм по удалению материалов уже давно существует и исправно действует.

Пакет законопроектов о наказании за оскорбление власти в интернете был внесен в Госдуму в декабре тремя парламентариями – единоросами под предводительством сенатора Андрея Клишаса. За публикацию таких сведений правонарушителям грозит штраф до 5000 рублей или арест на 15 суток. За пост, содержащий недостоверную «общественно значимую информацию», юридические лица могут быть оштрафованы на миллион рублей.

Предполагается, что за два нарушения, допущенных по статье о «фейковых новостях» в течение одного года, издание может лишиться статуса СМИ.