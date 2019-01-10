Японского посла вызвали накануне в российский МИД
На Смоленской площади сказали, что Токио пытается исказить суть договоренностей лидеров двух стран по проблеме мирного соглашения. Ранее премьер Японии Синдзо Абэ выразил уверенность в том, что удастся поставить точку в вопросе, который не могут решить уже более 70-лет. Также он дал понять, что надеется на разрешение Курильской проблемы. В Москве ответили, что мирный договор возможен только на основе признания Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над южными Курильскими островами. Тем временем в Москве готовят митинг за территориальную целостность страны, рассказал «Эху Москвы» один из организаторов, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Сергей Удальцов надеется, что власти согласуют акцию.
Комментарии4
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danko1 10 января 2019 | 00:22
МИД вслед за Песковым переводит Путина с русского на русский.
malanoff 10 января 2019 | 00:38
danko1: Мы тут немноги аба аки сра лися
eroot 10 января 2019 | 00:24
Вот тебе бабушка и юркни в дверь.
Откуда они такие итоги ВОВ вынули??? Никаких суверинететов CCCP на никакие Южнокурильские острова нигде не было никогда записано. Чего они там курят...
max_otto 10 января 2019 | 00:36
Бедные япошки... История не научила их, что договоренности с РФ не стоят ни-че-го.