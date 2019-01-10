Японского посла вызвали накануне в российский МИД

На Смоленской площади сказали, что Токио пытается исказить суть договоренностей лидеров двух стран по проблеме мирного соглашения. Ранее премьер Японии Синдзо Абэ выразил уверенность в том, что удастся поставить точку в вопросе, который не могут решить уже более 70-лет. Также он дал понять, что надеется на разрешение Курильской проблемы. В Москве ответили, что мирный договор возможен только на основе признания Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над южными Курильскими островами. Тем временем в Москве готовят митинг за территориальную целостность страны, рассказал «Эху Москвы» один из организаторов, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Сергей Удальцов надеется, что власти согласуют акцию.