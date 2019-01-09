Цена на нефть поднялась сегодня выше 60-ти долларов за баррель
В последний раз такое происходило в середине декабря прошлого года. Стоимость нефти растет уже восьмой торговый день подряд. Специалисты связывают сегодняшний рост котировок с новостями об удачном завершении торговых переговоров между США и Китая и прогнозом о сокращении запасов в американских хранилищах.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
i_c_e 09 января 2019 | 23:12
Что-то больно издалека — цена на бензин-то, в соответсвии с «прогнозом о сокращении запасов в американских хранилищах» как у нас вырастет?
victor_xy 09 января 2019 | 23:33
А логика в росте цены на нефть есть: выше цена на нефть - полней казна России; полней казна России - мощнее армия и флот России; мощнее армия и флот России - быстрей Пу (как в кино и обещал) спалит в ничто это поганое гнездо дьявола пендосстан, да... (-_^)