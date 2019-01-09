В Кремле не комментируют предположения о возможном обмене россиянки Марии Бутиной на американца Пола Уилана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не слышал подобных заявлений. В то же время он подчеркнул, что в России не используют людей как пешек в дипломатической игре.

Мария Бутина была задержана в прошлом году в США. Ее обвиняют, в частности, в том, что она действовала как иностранный агент без соответствующей регистрации в Министерстве юстиции США. Пол Уилан был задержан в конце декабря в Москве. В ФСБ утверждают, что он занимался шпионажем. Он сам и его родные обвинения отвергают. В прессе появлялись предположения, что Уилана могли задержать ради обмена на Бутину.