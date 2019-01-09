В Кремле не комментируют предположения о возможном обмене россиянки Марии Бутиной на американца Пола Уилана
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не слышал подобных заявлений. В то же время он подчеркнул, что в России не используют людей как пешек в дипломатической игре.
Мария Бутина была задержана в прошлом году в США. Ее обвиняют, в частности, в том, что она действовала как иностранный агент без соответствующей регистрации в Министерстве юстиции США. Пол Уилан был задержан в конце декабря в Москве. В ФСБ утверждают, что он занимался шпионажем. Он сам и его родные обвинения отвергают. В прессе появлялись предположения, что Уилана могли задержать ради обмена на Бутину.
Комментарии5
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danko1 09 января 2019 | 23:09
Ну если Песков не слышал, то значит точно заложника с целью обмена захватили.
gordy 09 января 2019 | 23:41
Она того не стоит?
apels 09 января 2019 | 23:14
Ну прям как дети! Сами запустили это предложение, и типа это не мы :))))
Настамнет!
mppv 09 января 2019 | 23:16
Уилан заключил более выгодную сделку, чем Бутина?
mikhail_spb_ 09 января 2019 | 23:18
Говорят, что если пескострую отрубить голову, то голова будет врать ещё не менее 5 минут.