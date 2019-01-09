Осужденный по делу хакерской группы «Анонимный интернационал» утверждает, что они работали под руководством ФСБ

Константин Тепляков сегодня досрочно вышел из петербургской колонии. Он утверждает, что лидер группы, Владимир Аникеев, поддерживал связь с сотрудниками спецслужбы и регулярно ездил на консультации в Москву и Петербург, — пишет издание РБК. Сам Аникеев ранее отвергал предположения о контактах с ФСБ. Ранее большинство участников «Анонимного интернационала» были осуждены по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Минувшим летом первым на свободу досрочно лидер группы, также известный как Шалтай-Болтай, Владимир Аникеев.