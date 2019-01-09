Осужденный по делу хакерской группы «Анонимный интернационал» утверждает, что они работали под руководством ФСБ
Константин Тепляков сегодня досрочно вышел из петербургской колонии. Он утверждает, что лидер группы, Владимир Аникеев, поддерживал связь с сотрудниками спецслужбы и регулярно ездил на консультации в Москву и Петербург, — пишет издание РБК. Сам Аникеев ранее отвергал предположения о контактах с ФСБ. Ранее большинство участников «Анонимного интернационала» были осуждены по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Минувшим летом первым на свободу досрочно лидер группы, также известный как Шалтай-Болтай, Владимир Аникеев.
Комментарии15
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danko1 09 января 2019 | 23:12
Кто бы сомневался, что за хакерскими атаками и разными провокациями и преступлениями ФСБ стоит.
igor919191 09 января 2019 | 23:18
danko1: Ага, проверь себя, у тебя под пилоткой целый криптоотдел ФСБшников сидит.
ura_123 09 января 2019 | 23:34
igor919191: И ты в том числе...Накрылся пелоткой)))
gordy 09 января 2019 | 23:45
Чего ни делается ради денег?
kottigr1 09 января 2019 | 23:13
Что творится внутри российских спецслужб не знает никто, они давным давно уже живут своей жизнью...
igor919191 09 января 2019 | 23:22
kottigr1: А вы меньше языком трите с вашей фронтовой подругой danko1. Это вам не ваша дивизия Галичина, а мирное время
ura_123 09 января 2019 | 23:36
igor919191: Эх,твоим бы мыслям вслух ещё бы капельку смысла.
Маленькую такую капельку))))
prospero123 09 января 2019 | 23:40
igor919191: хахаха!! Российские мирное время, выходит, хуже мировой войны!!!!
А что скажете насчёт вашего отдельного кавалерийского 15 корпуса СС, где ваши кубанские казачки числом до полумиллиона подвизались? Они лучше ваших дивизий КГБ?
agamasat 09 января 2019 | 23:16
Представление о мире сотрудников ФСБ уже так устарело, что они превратились в исчадия Ада для этого мира.
alex362 09 января 2019 | 23:17
Опять доболтается мальчик до цугундера. Ведь если в первый раз его слили, то во второй закатают уже по полной. В назидание остальным, чтоб помнили, с кем связались
tetriz 09 января 2019 | 23:21
Это не хакеры.
Хакера никто и никогда не сможет поймать.
Это самозванцы.
mikhail_spb_ 09 января 2019 | 23:24
Классно устроились чекисты.
Сами создают незаконные группировки, сами "раскрывают" их преступную деятельность, а затем сами получают за это квартиры, звания, премии и боевые ордена.
ematveev 09 января 2019 | 23:55
mikhail_spb_:
На Великобританию намекаете?
Дело Сафаы Булар: полностью, от и до - провокация спецслужб. Именно спецслужбы спровоцировали ее на теракт, который сами же и предотвратили и посадили несостоявшуюся "террористку".
buva53 09 января 2019 | 23:27
Хакеры - все ублюдки, без исключения.
penderezky 09 января 2019 | 23:35
как то он не уверенно сдает подельников. все со слов аникейщика. похоже на пиар