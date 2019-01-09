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23:00, 09 января 2019

Европейский суд по правам человека присудил 7,5 тысяч евро еще одной задержанной на Болотной площади в мае 2012го года

Инстанция признала, что российские власти нарушили в отношении Кристины Зиновьевой право на свободу и безопасность, а также право на свободу собраний.

Как напомнили в фонде «Общественный вердикт», тогда, после столкновений на Болотной, Зиновьеву арестовали на несколько суток, зная, что у нее есть маленький ребенок. Более 30-ти участников акции позже были осуждены по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках.

Комментарии

9

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freshener 09 января 2019 | 23:21

[Зиновьеву арестовали на несколько суток, зная, что у нее есть маленький ребенок.]

А Зиновьева знала, что у нее есть маленький ребенок, прежде чем ходить на несогласованный митинг?

danko1 09 января 2019 | 23:24

freshener: Зиновьева пошла на СОГЛАСОВАННЫЙ митинг, на котором провокацию по указанию Кремля устроили полицаи, перекрыв проход, нарушая согласованный маршрут.

freshener 09 января 2019 | 23:36

Аааа. Это был "марш миллионов"! Точно, этот был согласован.
Тогда полиция перекрыла Якиманку, но проход на площадь был открыт. Тогда Навальный устроил провокацию с сидящей забастовкой, в результате которой молодчики с хорошими лицами, но под масками, начали конфликтовать с полицией, в которую полетели, бутылки, файеры и дымовые шашки. Поскольку все это было заготовлено заранее, надо быть клиническим идиотом, чтоб обвинять в провокациях полицию. Но, спасибо, что напомнили.

ura_123 09 января 2019 | 23:39

freshener: Це хлопец,шо ты такое городишь?
Читай статью 31 конституции РФ,гарантом которой является путэн. Формально конечно... Вот поэтому ЕСПЧ и выносит такие решения.

freshener 09 января 2019 | 23:59

ura_123:

Глава 1, ст.4.
Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

Если по Конституции РФ у вас есть право передвижения, это не значит, что вам можно ездить по встречке, дорогою юный интеллектуал, что бы по этому поводу на думал ЕСПЧ.

galina_683 09 января 2019 | 23:53

freshener:
да даже если на бл...дки ушла, государство не имело права оставлять ребенка в опасности.

freshener 10 января 2019 | 00:04

galina_683:

Хмм... Не зря же ювеналку вводили, да? Надо им взять таких мамаш под контроль, и если что - изымать детей и помещать туда, где им будет безопасно. Я вас правильно понял?

fresh_breeze 10 января 2019 | 00:06

Кремлёвцы, да когда же вы пошлёте эту страсбургскую погань в том же направлении, в каком послали ЮНЕСКО США и Израиль? Чё стесняетесь, они же не права человека в России защищают, а пытаются содействовать подрыву устоев государства, в данном случае берут под крыло участников провалившегося майдана.

freshener 10 января 2019 | 00:16

fresh_breeze:
[Кремлёвцы, да когда же вы пошлёте эту страсбургскую погань]

А как чинуши будут вывозить жен по европейским бутикам? Средний чиновник, такой же упоротый импортофил, как и средний россиянин, готовый за импортные стеклянные (ну или бриллиантовые) бусы менять черное золото России. Надо людям мозг выправлять, чтоб жены чиновников и простых россиян были убеждены в том, что все лучшее - в России. Начиная с золота, и заканчивая мужиками.

Заднеприводные сейчас начнут возражать. Давайте, жду не дождусь.

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