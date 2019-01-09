Европейский суд по правам человека присудил 7,5 тысяч евро еще одной задержанной на Болотной площади в мае 2012го года

Инстанция признала, что российские власти нарушили в отношении Кристины Зиновьевой право на свободу и безопасность, а также право на свободу собраний.

Как напомнили в фонде «Общественный вердикт», тогда, после столкновений на Болотной, Зиновьеву арестовали на несколько суток, зная, что у нее есть маленький ребенок. Более 30-ти участников акции позже были осуждены по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках.