Европейский суд по правам человека присудил 7,5 тысяч евро еще одной задержанной на Болотной площади в мае 2012го года
Инстанция признала, что российские власти нарушили в отношении Кристины Зиновьевой право на свободу и безопасность, а также право на свободу собраний.
Как напомнили в фонде «Общественный вердикт», тогда, после столкновений на Болотной, Зиновьеву арестовали на несколько суток, зная, что у нее есть маленький ребенок. Более 30-ти участников акции позже были осуждены по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
freshener 09 января 2019 | 23:21
[Зиновьеву арестовали на несколько суток, зная, что у нее есть маленький ребенок.]
А Зиновьева знала, что у нее есть маленький ребенок, прежде чем ходить на несогласованный митинг?
danko1 09 января 2019 | 23:24
freshener: Зиновьева пошла на СОГЛАСОВАННЫЙ митинг, на котором провокацию по указанию Кремля устроили полицаи, перекрыв проход, нарушая согласованный маршрут.
freshener 09 января 2019 | 23:36
Аааа. Это был "марш миллионов"! Точно, этот был согласован.
Тогда полиция перекрыла Якиманку, но проход на площадь был открыт. Тогда Навальный устроил провокацию с сидящей забастовкой, в результате которой молодчики с хорошими лицами, но под масками, начали конфликтовать с полицией, в которую полетели, бутылки, файеры и дымовые шашки. Поскольку все это было заготовлено заранее, надо быть клиническим идиотом, чтоб обвинять в провокациях полицию. Но, спасибо, что напомнили.
ura_123 09 января 2019 | 23:39
freshener: Це хлопец,шо ты такое городишь?
Читай статью 31 конституции РФ,гарантом которой является путэн. Формально конечно... Вот поэтому ЕСПЧ и выносит такие решения.
freshener 09 января 2019 | 23:59
ura_123:
Глава 1, ст.4.
Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
Если по Конституции РФ у вас есть право передвижения, это не значит, что вам можно ездить по встречке, дорогою юный интеллектуал, что бы по этому поводу на думал ЕСПЧ.
galina_683 09 января 2019 | 23:53
freshener:
да даже если на бл...дки ушла, государство не имело права оставлять ребенка в опасности.
freshener 10 января 2019 | 00:04
galina_683:
Хмм... Не зря же ювеналку вводили, да? Надо им взять таких мамаш под контроль, и если что - изымать детей и помещать туда, где им будет безопасно. Я вас правильно понял?
fresh_breeze 10 января 2019 | 00:06
Кремлёвцы, да когда же вы пошлёте эту страсбургскую погань в том же направлении, в каком послали ЮНЕСКО США и Израиль? Чё стесняетесь, они же не права человека в России защищают, а пытаются содействовать подрыву устоев государства, в данном случае берут под крыло участников провалившегося майдана.
freshener 10 января 2019 | 00:16
fresh_breeze:
[Кремлёвцы, да когда же вы пошлёте эту страсбургскую погань]
А как чинуши будут вывозить жен по европейским бутикам? Средний чиновник, такой же упоротый импортофил, как и средний россиянин, готовый за импортные стеклянные (ну или бриллиантовые) бусы менять черное золото России. Надо людям мозг выправлять, чтоб жены чиновников и простых россиян были убеждены в том, что все лучшее - в России. Начиная с золота, и заканчивая мужиками.
Заднеприводные сейчас начнут возражать. Давайте, жду не дождусь.