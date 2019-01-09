Турист из Москвы погиб на склоне Эльбруса

Он катался на лыжах, не вернулся вовремя и не выходит на связь, рассказали агентству «Интерфакс» в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде. Сообщается, что тело погибшего обнаружили. Источник ТАСС ранее говорил, что причиной гибели москвича могла стать лавина, сам он катался вне обозначенных трасс.