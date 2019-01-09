Турист из Москвы погиб на склоне Эльбруса
Он катался на лыжах, не вернулся вовремя и не выходит на связь, рассказали агентству «Интерфакс» в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде. Сообщается, что тело погибшего обнаружили. Источник ТАСС ранее говорил, что причиной гибели москвича могла стать лавина, сам он катался вне обозначенных трасс.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kitaiss 09 января 2019 | 23:42
если парень в горах не ах...