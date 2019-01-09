Керлингисту Александру Крушельницкому не хватает денег, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Ранее его обвинили в употреблении допинга. Представители спортсмена предупреждают, что если к пятнице Крушельницкий не оплатит пошлину — 1 тыс. швейцарских франков (около 68 тысяч рублей) – ему не удастся оспорить четырехлетнюю дисквалификацию, пишет интернет-издание «Фонтанка». Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе на мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно.