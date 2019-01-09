Керлингисту Александру Крушельницкому не хватает денег, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд
Ранее его обвинили в употреблении допинга. Представители спортсмена предупреждают, что если к пятнице Крушельницкий не оплатит пошлину — 1 тыс. швейцарских франков (около 68 тысяч рублей) – ему не удастся оспорить четырехлетнюю дисквалификацию, пишет интернет-издание «Фонтанка». Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе на мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно.
Комментарии8
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zloy_sok 09 января 2019 | 23:18
Тут Сирию надо восстанавливать, а он со своим допингом...
curious69_ 09 января 2019 | 23:32
Ну в России же средняя з.п. аж 34 тысячи , а тут бронзовый чемпион не может найти 68 тысяч... Россия страна парадоксов. Придётся бедному занимать в МФО под 730 % годовых..Ему может быть и дадут. .
curious69_ 09 января 2019 | 23:54
curious69_: Он такой злой на фотке, потому что знает ,что пособие по безработице в пиндосии 800 долларов , тем кто никогда в жизни ни дня не работал, а он бронзовый чемпион , беднее пиндоского бомжа.
kp6ic 09 января 2019 | 23:34
ппц жадный какой. все за чужой счет хочет. а когда допинг жрал, это за чей счет было?
kitaiss 09 января 2019 | 23:46
мог бы димон подкинуть, да и плешь не нищий...под их жеж чутким руководством питались пацаны запрещёнными пилюлями...и мутко молчит...
ft18 09 января 2019 | 23:51
Лучше на пропагандонские вопли и визги потратиться, типа "как щемят российских спортсменов!", но никак на реальную помощь спортсменам!!
olenenok_zed 09 января 2019 | 23:53
ft18: да что это за спортсмен такой. который себе на жизнь заработать не может.
ведь если о нем пишут, значит известный какой то
belovnikita 10 января 2019 | 00:05
Да как то по фиг на этого споцменчика! Пусть идет на завод и зарабатывает.