Специалисты Всемирного антидопингового агентства прибыли в российскую столицу

Они должны получить базу данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона должна была выполнить это требование еще до конца прошлого года. Это было одним из требований при восстановлении статуса Российского антидопингового агентства. Если его не выполнить, последствия будут катастрофическими, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава РУСАДА Юрий Ганус.

По словам Юрия Гануса, комиссия ВАДА пробудет в России три дня.

В Кремле, между тем, называют технической задержку с передачей ВАДА данных московской антидопинговой лаборатории. Это связано с рабочими разногласиями, в том числе и по поводу носителей, на которых должны передать базу данных, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.