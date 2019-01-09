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Эксклюзив Эха 23:00, 09 января 2019

Специалисты Всемирного антидопингового агентства прибыли в российскую столицу

Они должны получить базу данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона должна была выполнить это требование еще до конца прошлого года. Это было одним из требований при восстановлении статуса Российского антидопингового агентства. Если его не выполнить, последствия будут катастрофическими, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава РУСАДА Юрий Ганус.

По словам Юрия Гануса, комиссия ВАДА пробудет в России три дня.

В Кремле, между тем, называют технической задержку с передачей ВАДА данных московской антидопинговой лаборатории. Это связано с рабочими разногласиями, в том числе и по поводу носителей, на которых должны передать базу данных, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментарии

8

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splin2 09 января 2019 | 23:11

Как прибыли, так и убудут...

mikhail_spb_ 09 января 2019 | 23:21


Надеюсь, и на этот раз вадовцам не удастся получить нашу высокодуховную базу данных!
Пусть катятся к себе на свой бездуховный Запад несолоно хлебавши!

malanoff 09 января 2019 | 23:47

mikhail_spb_: А спортсменам нашим мы сами тут с усами пескова ,соревнования на санках с горки устроим. Ни у кого не будет столько олимпийцев. И не будет после нас , ну после когда в рай попадем.

malanoff 09 января 2019 | 23:42

Как говорил вощьдь " Замучаются пыль глотать " в лаборатории РУСАДА .

kitaiss 09 января 2019 | 23:44

специалисты по сцыклям прибыли в москвабад...бум надеяцца, что царапин на пробирках нэт...

stebinmaku 09 января 2019 | 23:46

Если бы им предоставили базу данных, то там бы уже была база НАТО..

malanoff 10 января 2019 | 00:01

stebinmaku: Правильно сообщило руководство НАТО ( не буквальный перевод) :" Если бы не Путин , то нас бы давно уже расформировали".

foma55 10 января 2019 | 00:08

Мочу получать только при условии ,что каким-то чудесным образом все нехорошие примеси нейтрализовались,выветрились.

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