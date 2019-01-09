Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка, Крайслер-Билдинг, выставлен на продажу

Кто именно станет новым покупателем, пока неизвестно. Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на экспертов, что нынешние владельцы здания вряд ли смогут продать его с выгодой. 90% небоскреба было куплено незадолго до финансового кризиса 2008-го года за 800 миллионов долларов государственным фондом Абу-Даби.

Крайслер-Билдинг был построен в 1930м году. Его высота 320 метров. До открытия год спустя другого нью-йоркского небоскреба, Эмпайр-стейт-билдинг, он считался самым высоким зданием в мире.