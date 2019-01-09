Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка, Крайслер-Билдинг, выставлен на продажу
Кто именно станет новым покупателем, пока неизвестно. Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на экспертов, что нынешние владельцы здания вряд ли смогут продать его с выгодой. 90% небоскреба было куплено незадолго до финансового кризиса 2008-го года за 800 миллионов долларов государственным фондом Абу-Даби.
Крайслер-Билдинг был построен в 1930м году. Его высота 320 метров. До открытия год спустя другого нью-йоркского небоскреба, Эмпайр-стейт-билдинг, он считался самым высоким зданием в мире.
Комментарии6
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merelymy 09 января 2019 | 22:35
Как стемнеет будем брать.
pattrick1 09 января 2019 | 22:49
Были бы деньги я бы его купил и подарил мусульманской умме Нью-Йорка под мечеть, назло американским партнёрам.
gordy 09 января 2019 | 22:54
"....90% небоскреба было куплено незадолго до финансового кризиса 2008-го года за 800 миллионов долларов государственным фондом Абу-Даби."
Они, кажется, и в России с Роснефтью воду мутили?
freshener 09 января 2019 | 23:06
Когда кажется, креститься надо.
antimalin 09 января 2019 | 22:40
Я бы навряд ли согласился жить или работать на высоте в 100-200-300 метров над землей.
olegleon 09 января 2019 | 22:44
а если не продадут, то снесут и построят новое здание?