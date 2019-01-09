Красногорский суд рассмотрит дело в отношении конвоиров, которые допустили попытку побега членов «банды ГТА»

Красногорский суд Московской области рассмотрит дело в отношении конвоиров, которые допустили попытку побега членов так называемой банды ГТА. Инцидент произошел в августе 2017-го года в здании Мособлсуда. На скамье подсудимых окажутся несколько офицеров полиции. Следствие считает, что они грубо нарушили правила конвоирования – в частности, пятеро подсудимых оказались в лифте под охраной всего двух человек. В итоге обвиняемые завладели оружием конвоя и устроили перестрелку в здании суда. Четверо нападавших были убиты, пятый был ранен, но выжил.