Красногорский суд рассмотрит дело в отношении конвоиров, которые допустили попытку побега членов «банды ГТА»
Красногорский суд Московской области рассмотрит дело в отношении конвоиров, которые допустили попытку побега членов так называемой банды ГТА. Инцидент произошел в августе 2017-го года в здании Мособлсуда. На скамье подсудимых окажутся несколько офицеров полиции. Следствие считает, что они грубо нарушили правила конвоирования – в частности, пятеро подсудимых оказались в лифте под охраной всего двух человек. В итоге обвиняемые завладели оружием конвоя и устроили перестрелку в здании суда. Четверо нападавших были убиты, пятый был ранен, но выжил.
Комментарии1
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ly4_sveta 09 января 2019 | 23:02
Это только девчонок из Pussy с собаками
конвоировали и в зале суда собак держали.
А на бандитов, убийц и прочих оголтелых
преступников только хлипкие парни, не
владеющие даже оружием. Путин знает кого
надо запугать, унизить и лишить человеческого
достоинства.