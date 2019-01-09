Федеральная антимонопольная служба не нашла нарушений в повышении цен на топливо в России...

Стоимость бензина на заправках поднялась не выше 1,7%, а это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками, — сказали агентству ТАСС в ведомстве. Там подтвердили, что повышение связано с тем, что НДС с начала года был поднят с 18-ти до 20%.

Соглашение о заморозке цен на топливо было достигнуто в ноябре прошлого года с крупными нефтяными компаниями. До этого, весной, цены на бензин и дизель в российских регионах резко пошли вверх.