Федеральная антимонопольная служба не нашла нарушений в повышении цен на топливо в России
Стоимость бензина на заправках поднялась не выше 1,7%, а это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками, — сказали агентству ТАСС в ведомстве. Там подтвердили, что повышение связано с тем, что НДС с начала года был поднят с 18-ти до 20%.
Соглашение о заморозке цен на топливо было достигнуто в ноябре прошлого года с крупными нефтяными компаниями. До этого, весной, цены на бензин и дизель в российских регионах резко пошли вверх.
Комментарии3
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nehoroshiy 09 января 2019 | 22:37
Это уже национальная традиция как -подорожание электричества.
pattrick1 09 января 2019 | 22:44
Федеральная антимонопольная служба не нашла нарушений в повышении цен на топливо в России...
Вот это хорошо, теперь Серёге Удальцову, который на 20 января объявил митинг протеста против передачи островов Японии, легко будет переформатировать тему митинга с островов в протест против повышения цен на бензин.
gordy 09 января 2019 | 22:46
"... это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками, ..."
Так они сговорились?