Россиянку нашли мертвой в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде

Как пишет местное издание Phuket News со ссылкой на полицию, покойно было около 31 года. На теле не было следов насилия и борьбы, в номере не нашли каких-либо медицинских препаратов. На Пхукет женщина приехала с дочерью и братом. Сегодня семья должна была улететь с курорта. В российском посольстве сообщения о гибели соотечественницы пока не комментировали.