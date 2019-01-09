Россиянку нашли мертвой в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде
Как пишет местное издание Phuket News со ссылкой на полицию, покойно было около 31 года. На теле не было следов насилия и борьбы, в номере не нашли каких-либо медицинских препаратов. На Пхукет женщина приехала с дочерью и братом. Сегодня семья должна была улететь с курорта. В российском посольстве сообщения о гибели соотечественницы пока не комментировали.
Комментарии2
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kitaiss 09 января 2019 | 22:46
новый год шагает по стране...
pattrick1 09 января 2019 | 22:55
Покойной было около 31 года...
Как жалко.