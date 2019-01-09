Правительство выделяет из своего резервного фонда 147 миллионов рублей для пострадавших в Магнитогорске

Средства направят на покупку жилья тем, кто остался без крыши над головой, — пояснил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о 101-й семье. Распределение средств будет контролировать вице-премьер Виталий Мутко. В свою очередь, власти Челябинской области говорят, что до конца недели завершат выплаты пострадавшим.