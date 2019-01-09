Советский партийный и государственный деятель Анатолий Лукьянов, по предварительной информации, будет похоронен в пятницу 11 января. В ЦК КПРФ говорят, что это произойдет на Троекуровском кладбище. Однако это не окончательное решение. Агентство «Интерфакс» сообщает, что родные политика просят похоронить его на Новодевичьем кладбище в Москве. Последний председатель Верховного Совета СССР, депутат Госдумы, Анатолий Лукьянов скончался сегодня на 89 году жизни после тяжелой болезни.